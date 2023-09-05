Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма

Так, глава государства подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым".

Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа - в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

Отмечается, что законопроект был разработан Представительством совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"После вступления закона в силу - на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного раздела Автономной Республики Крым", - говорится в публикации.

Какая цель закона

Как пояснили в Представительстве, главной целью закона является подготовка основы для деоккупации временно подконтрольного российским захватчикам украинского полуострова, так как "военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин".

Закон также поручает Кабинету Министров в течение 1 месяца определить территории и административные центры территориальных общин в АР Крым.

Кроме того, правительство должно в течение 3 месяцев создать районные государственные администрации (РГА) новых районов, а также внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти Крыму после освобождения.

"Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", - подчеркнули в Представительстве.

Решение Рады об административно-территориальном устройстве Крыма

Напомним, что 23 августа, на фоне проведения третьего саммита Крымской платформы, Верховная Рада 309 голосами "за" приняла законопроект об изменении административно-территориального устройства Крыма.

Таким образом будут введены в действие решения, которые парламент принял в 2016-2020 годах по декоммунизации названий населенных пунктов и введение нового районного деления Крыма. Ранее планировалось, что такие решения реализуют после деоккупации Крыма.

Также Рада поддержала заявление о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере освобождения, реинтеграции и восстановления АР Крым и города Севастополя.

Освобождение Крыма

Официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны с Россией возможно только при полной деоккупации территорий, в том числе и в Крыму.

Как отмечал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее в августе, Украина обязательно освободит Крым от российских захватчиков, однако для этого потребуется проведение наземной операции.

В частности о военном пути деоккупации полуострова высказывался также секретарь СНБО Алексей Данилов.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вопросы деоккупации Крыма можно решить военным или дипломатическим путем - все будет зависеть от поведения врага.