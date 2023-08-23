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Рада упорядочила административно-территориальное устройство Крыма: что это значит

Украина, Среда 23 августа 2023 16:19
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Рада упорядочила административно-территориальное устройство Крыма: что это значит Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Верховная рада Украины сегодня, 23 августа, приняла законопроект об изменении административно-территориального устройства Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, законопроект имеет целью создание современной системы административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.

"ЗА в целом - 309", - говорится в сообщении.

Что это значит

Теперь в действие будут введены решения, которые Верховная Рада приняла в 2016-2020 годах по декоммунизации названий населенных пунктов и введение нового районного деления Крыма. Ранее планировалось, что такие решения реализуют после деоккупации Крыма.

Также правительству будет разрешено определить территории и административные центры территориальных общин в Крыму без разработки перспективных планов.

Кабинет министров Украины должен в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных общин в Крыму, а в течение трех месяцев - создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после его деоккупации.

За что еще проголосовал парламент

"Также парламент проголосовал заявление о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления АР Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Нардеп привел текст из заявления: "Международная Крымская платформа должна стать площадкой не только для содействия деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины, но и для обеспечения безопасности в Азово-Черноморском регионе в целом".

Крымская платформа

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы. Ее целью является актуализация вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

Инициатива была создана Украиной еще в 2021 году, когда прошел учредительный саммит. Тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече приняли участие представители 43 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что ряд международных компаний зайдут в Крым сразу после деоккупации полуострова.

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