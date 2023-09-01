От чего будет зависеть способ деоккупации Крыма: ответ Зеленского

Вопросы деоккупации Крыма можно решить военным или дипломатическим путем. Все будет зависеть от поведения врага.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на In Terris .

Как отметил президент, без полной деоккупации Крыма, Донбасса и других территорий - в Украине и на европейском пространстве не может быть устойчивого мира. Как и остальные цивилизованные страны - Киев никогда не признает российскую оккупацию.

"Это можно решить дипломатическим или военным путем (вопрос освобождения Крыма, - ред.). Российские войска должны оставить полуостров без дальнейшего давления, это сохранит жизни", - пояснил президент.

Освобождение Крыма

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина обязательно освободит Крым от российских захватчиков, однако для этого потребуется проведение наземной операции.

В частности о военном пути деоккупации заявлял секретарь СНБО Алексей Данило.

"Только выгнав ее (Россию, - ред.) с территории Крыма, сместив ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени", - пояснил секретарь СНБО.

В конце июля Буданов утверждал о том, что ВСУ должны скоро войти в Крым. Практически до освобождения полуострова осталось ждать недолго.