Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Так, глава держави підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим".

Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою ще 23 серпня - у день проведення третього саміту Кримської платформи.

Зазначається, що законопроект був розроблений Представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Після набрання чинності законом - наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим", - йдеться у публікації.

Яка мета закону

Як пояснили у Представництві, головною метою закону є підготовка підґрунтя для деокупації тимчасово підконтрольного російським загарбникам українського півострова, оскільки "військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад".

Закон також доручає Кабінету Міністрів протягом 1 місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в АР Крим.

Крім того, уряд має протягом 3 місяців створити районні державні адміністрації (РДА) нових районів, а також внести на розгляд парламенту законопроект щодо особливостей відновлення публічної влади Криму після звільнення.

"Упевнені, що цей крок є дуже важливим на шляху до деокупації та повоєнного відновлення Кримського півострова", - наголосили у Представництві.

Рішення Ради про адміністративно-територіальний устрій Криму

Нагадаємо, що 23 серпня, на тлі проведення третього саміту Кримської платформи, Верховна Рада 309 голосами "за" ухвалила законопроект про зміну адміністративно-територіального устрою Криму.

Таким чином будуть введені в дію рішення, які парламент ухвалив у 2016-2020 роках щодо декомунізації назв населених пунктів та запровадження нового районного поділу Криму. Раніше планувалося, що такі рішення здійснять після деокупації Криму.

Також Рада підтримала заяву про пріоритетні напрямки державної політики України у сфері звільнення, реінтеграції та відновлення АР Крим та міста Севастополя.

Звільнення Криму

Офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повної деокупації територій, у тому числі й Криму.

Як зазначав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше у серпні, Україна обов'язково звільнить Крим від російських загарбників, однак для цього знадобиться проведення наземної операції.

Зокрема про військовий шлях деокупації півострова висловлювався також секретар РНБО Олексій Данілов.

На початку вересня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання деокупації Криму можна вирішити військовим чи дипломатичним шляхом - усе залежатиме від поведінки ворога.