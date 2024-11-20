Зеленский подписал закон о лишении госнаград предателей Украины

Сегодня, 20 ноября, украинский президент подписал закон о лишении государственных наград предателей Украины.

Заметим, что только сегодня Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или другие противоправные действия против Украины.

Детали закона

Законом предусмотрена возможность лишения государственных наград тех лиц, которые признаны виновными:

в совершении тяжких или особо тяжких преступлений,

преступлений, угрожающих национальной безопасности Украины, международному правопорядку или миру.

Такое дополнительное наказание может быть назначено судом. При вынесении приговора суд обязан решить, есть ли основания для лишения обвиняемого государственных наград Украины.