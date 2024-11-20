Зеленский подписал закон о лишении госнаград предателей Украины

Парламент принял законопроект о лишении государственных наград предателей Украины. Украинский президент Владимир Зеленский его подписал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта.
Сегодня, 20 ноября, украинский президент подписал закон о лишении государственных наград предателей Украины.
Заметим, что только сегодня Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или другие противоправные действия против Украины.
Законом предусмотрена возможность лишения государственных наград тех лиц, которые признаны виновными:
Такое дополнительное наказание может быть назначено судом. При вынесении приговора суд обязан решить, есть ли основания для лишения обвиняемого государственных наград Украины.
Детальнее о том, кто и почему может остаться без "Героя Украины" и зачем для этого новый закон, можно узнать в материале РБК-Украина.
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