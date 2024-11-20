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Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників України

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Парламент прийняв законопроект про позбавлення державних нагород зрадників України. Український президент Володимир Зеленський його вже підписав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроекта.

Сьогодні, 20 листопада, український президент підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України.

Зауважимо, що лише сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Деталі закону

Законом передбачена можливість позбавлення державних нагород тих осіб, які визнані винними:

  • у скоєнні тяжких або особливо тяжких злочинів,
  • злочинів, що загрожують національній безпеці України, міжнародному правопорядку чи миру.

Таке додаткове покарання може бути призначене судом. При ухваленні вироку суд зобов’язаний вирішити, чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державних нагород України.

 

Детальніше про те, хто і чому може залишитись без "Героя України" та навіщо для цього новий закон, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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