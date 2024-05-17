Почти 5 тысяч заключенных согласились пойти на фронт в обмен на освобождение, - Минюст

В Украине почти 5 тысяч заключенных согласились пойти на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение, если соответствующий закон будет принят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра юстиции Елены Высоцкой.

По ее словам, в апреле среди заключенных провели опрос, где спросили, нужно ли принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу. Около 4,5 тысячи осужденных ответили "да".

Высоцкая отметила, что не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. При этом отбросили около 4 тысяч осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни типа ВИЧ, гепатит, туберкулез.

Как отметили в Минюсте, по состоянию на 15 мая 2024 года в украинских колониях находился 27471 осужденный, в том числе 1538 женщин.

Замминистра юстиции добавила, что для того, чтобы законно полноценно заработал, нужно принять подзаконные акты. По ее словам, ориентировочно через несколько недель закон будет иметь полноценное применение.