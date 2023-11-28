Зеленский подписал закон о госбюджете на 2024 год: основные показатели

Верховная рада одобрила бюджет 9 ноября. За закон проголосовали 276 депутатов.

Доходы и расходы

Согласно документу, доходы бюджета составят 1 трлн 768 млрд гривен. Расходы – 3 трлн 355 млрд грн, дефицит 1 трлн 571,5 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности – 1 трлн 692,6 млрд гривен. Это составляет 22,1% ВВП.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в бюджете четко расставлены приоритеты: "Все наши внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага".

По его словам, практически 50% расходов уйдет на оборону и безопасность Украины. "Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет в армию", - сказал он.

Прогнозы бюджета: ВВП, инфляция и курс доллара

Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2024 ко второму чтению 2 ноября.

Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (на протяжении 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов и т.д.

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции - с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

"Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны - в среднем за год 40,7 гривен за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предыдущем прогнозе", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В конце 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривен за доллар (предыдущий прогноз - 44,2)

Минимальная зарплата и зарплаты бюджетников

Законом устанавливается с 1 января 2024 года минимальная заработная плата:

в месячном размере: с 1 января - 7100 гривен, с 1 апреля - 8000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января - 42,6 гривны, с 1 апреля - 48 гривен.

Кроме того, бюджетные изменения предусматривают, что должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 апреля до 3195 грн, с 1 июля 2024 года - 3600 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен).

Минимальная зарплата в Украине не изменялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривен.

Рост зарплат

Кабинет министров в проекте бюджета ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев из-за снижения ожиданий инфляции.

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%).

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Минимальная пенсия и прожиточный минимум

Кабинет министров решил повысить в 2024 году прожиточный минимум со 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию со 2093 до 2361 гривны.

Социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том, что инфляция ожидается на уровне 9,7%.

Законом устанавливается с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет - 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен;

трудоспособных лиц - 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, - 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), - 2361 гривна.

Жилищные субсидии и льготы

Расходы на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%.

Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

Международная помощь

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год к первому чтению прогнозировал, что международная поддержка Украины составит 41,4 млрд долларов. Среди планов макрофинансовая помощь ЕС - 9 млрд долларов, кредит МВФ по программе EFF - 5,4 млрд долларов, кредит Международного банка реконструкции и развития - 2 млрд долларов, помощь правительства США и других официальных кредиторов - 25 млрд долларов.

Однако в проекте бюджета ко второму чтению объем внешней помощи уменьшен до 39,5 млрд долларов. В то же время, объем внутренних заимствований увеличен на 2,5 млрд долларов.