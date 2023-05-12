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Зеленский подписал указы о новом санкционном пакете против россиян

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Украина, Пятница 12 мая 2023 18:28
Зеленский подписал указы о новом санкционном пакете против россиян Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении нового пакета санкций против Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В указах №277/2023 и №277/2023 Зеленский вводит в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Позже в своем вечернем обращении президент заявил, что новые санкции призваны продолжить курс на изоляцию российской промышленности.

"Утверждены санкционные пакеты, продолжающие наш курс на изоляцию российской промышленности. Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью для глобальной изоляции", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против российских олигархов, партий и оборонно-промышленного комплекса.

Также мы писали, что несколько недель назад Зеленский анонсировал новые санкции против России.

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