Зеленский подписал указы о новом санкционном пакете против россиян
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении нового пакета санкций против Российской Федерации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В указах №277/2023 и №277/2023 Зеленский вводит в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Позже в своем вечернем обращении президент заявил, что новые санкции призваны продолжить курс на изоляцию российской промышленности.
"Утверждены санкционные пакеты, продолжающие наш курс на изоляцию российской промышленности. Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью для глобальной изоляции", - сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против российских олигархов, партий и оборонно-промышленного комплекса.
Также мы писали, что несколько недель назад Зеленский анонсировал новые санкции против России.
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