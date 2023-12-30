Зеленский ввел в действие санкции против 6 россиян, пользующихся украинскими документами
Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против шести граждан РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Сказывается, что санкции введены в связи с тем, что они используют украинские документы на другие имена.
Санкции введены против:
- Буркина Егора Васильевича, гражданина РФ. Он может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Амирханяна Андрея Абрамовича, гражданина РФ, который может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Градопольцева Артема Александровича, гражданина РФ, получившего в Украине удостоверение беженца;
- Клипова Дениса Ивановича, гражданин РФ, получивший в Украине удостоверение беженца;
- Галямова Тимура Ильясовича, гражданина РФ, пользующегося документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Сафиханова Альберта Минулловича, гражданина РФ, пользующегося документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Санкции ЕС против России
Европейский союз недавно ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против Российской Федерации. Как рассказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пакет ограничений предложит "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".
В частности, в список санкций вошли:
- ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов;
- значительное количество физических и юридических лиц;
- и прочее.
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