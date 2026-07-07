RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский подписал санкции против Борислава Березы, экс-нардеп отреагировал

13:44 07.07.2026 Вт
2 мин
Бывший депутат внезапно вспомнил о Путине
aimg Юлия Капитонова
Фото: Борислав Береза, эксдепутат ВРУ (facebook.com)

7 июля президент Владимир Зеленский ввел санкции, которые, в частности, коснулись бывшего народного депутата Борислава Березы. Экс-нардеп прокомментировал это решение с иронией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента №587/2026 и №588/2026 и сообщение Борислава Березы.

В Офисе президента не уточнили, по каким причинам бывший депутат попал под санкции.

В санкционном списке его отнесли к лицам, которые поддерживают политику России в отношении Украины, распространяют кремлевскую пропаганду и искажают факты.

Новое решение Зеленского предусматривает блокирование финансовых активов Березы, а также ограничение доступа на территории Украины к связанным с ним страницам в социальных сетях.

Отдельным указом президент также ввел санкции против поставщиков оборудования для российских предприятий, производящих компоненты для ракет.

Экс-нардеп уже отреагировал на решение Зеленского и упомянул о российском диктаторе Владимире Путине.

"А вообще иметь одновременные санкции от Путина и Зеленского - это бинго! Интересно, а как они это объяснят? Потому что за разобличение коррупции и за критику власти - это будет прямо в яблочко", - написал Береза.

Кто такой Борислав Береза?

Это украинский политик, общественный деятель и бывший народный депутат Украины VIII созыва.

Ранее также работал в сфере бизнеса и журналистики, а широкую узнаваемость получил в 2014 году, когда стал представителем партии "Правый сектор".

В том же году был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец, после чего оставил "Правый сектор" и работал в парламенте как внефракционный депутат.

В ходе работы в Верховной Раде активно комментировал вопросы внутренней политики, борьбы с коррупцией и деятельности органов власти. После завершения депутатской каденции продолжил публичную деятельность как политический комментатор и блогер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Евросоюз может в скором времени ввести новые санкции против РФ.

Кроме того, мы писали, что Болгария выдвинула ультиматум Брюсселю из-за двух россиян в санкционных списках.

А глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила поддержать запрет на выдачу виз ЕС российскому патриарху.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияБорислав Береза