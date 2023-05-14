Зеленский подвел итоги визита в Италию: договорились об оружии и ПВО

Україна та Італія домовилися сьогодні про нові постачання зброї та ППО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО. Есть сегодня и совместная декларация с Италией: все важные вещи – Евросоюз, Италия поддержала начало переговоров в 23-м году, правильные и своевременные сигналы по НАТО", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Италия продолжит поддержку Украины – настолько, насколько нужно, чтобы выстоять, защитить людей и территорию.

Также Зеленский встретился с Папой Римским Франциском и предложил ему присоединиться к украинской "формуле мира".

"Это был разговор, который действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии. Я рассказал о преступлениях, совершенных российскими кафирами против наших людей, о депортации украинских детей… Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой – в Украину", – отметил президент.

Ранее мы писали, Зеленский рассказал, как Папа Римский может помочь приблизить мир.

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