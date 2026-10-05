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Главная » Жизнь » Общество

Стыд и разочарование. Опрос показал отношение украинцев к власти

13:02 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Стыд и разочарование. Опрос показал отношение украинцев к власти Иллюстративное фото: украинцы рассказали о своем отношении к власти (коллаж РБК-Украина)
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Большинство украинцев испытывают разочарование и стыд по отношению к нынешней власти. За последний год доля граждан с негативными эмоциями к властным институтам существенно выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В ходе исследования респондентам предлагали выбрать три ответа из перечня из 12 чувств и эмоций в отношении власти. Динамику отслеживали по сравнению с декабрем 2025 года.

Самым популярным ответом стало разочарование, испытываемое 44% опрошенных (рост с 36% в декабре 2025 года). На втором месте оказался стыд - о нем заявили 33% граждан, что демонстрирует рост с 20% за прошлый год.

В то же время, 23% респондентов сохранили надежду - этот показатель остается на уровне предыдущего года.

Стыд и разочарование. Опрос показал отношение украинцев к власти
Фото: украинцы рассказали о своем отношении к власти (КМИС)

О злости к власти сообщили 20% респондентов (рост с 14%), сочувствие испытывают 16% (показатель без изменений), ненависть - 14% (рост с 11%), а безразличие - 12% (рост с 7%).

Какие чувства называют реже всего

Наименьшую часть ответов получили положительные и нейтральные эмоции. В частности, только 7% опрошенных испытывают гордость (без изменений по сравнению с прошлым годом).

О симпатии и смехе заявили по 4% респондентов, что также полностью соответствует показателям декабря 2025 года.

Стыд и разочарование. Опрос показал отношение украинцев к власти
Фото: украинцы рассказали о своем отношении к власти (КМИС)

Результаты опроса в разрезе доверия к главе государства свидетельствуют, что негативные чувства к власти достаточно распространены даже среди тех граждан, которые полностью доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, половина украинцев считают, что власти не выполняют обязательства, необходимые для быстрого вступления Украины в ЕС. При этом 46% граждан придерживаются противоположного мнения.

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