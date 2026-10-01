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Украинцы назвали главные препятствия на пути в ЕС: результаты опроса

12:34 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украинцы назвали главные препятствия на пути в ЕС: результаты опроса Фото: украинцы назвали главные препятствия евроинтеграции (Getty Images)
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Половина украинцев считают, что власти не выполняют обязательства, необходимые для быстрого вступления страны в Евросоюз. В то же время 46% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным социологов, только 4% опрошенных убеждены, что украинское руководство полностью выполняет все необходимые обязательства по вступлению в ЕС. В то же время 16% граждан считают, что власти совсем их не выполняют.

Оценивая препятствия на пути к евроинтеграции, респонденты чаще всего указывали на внутренние проблемы и внешние факторы:

  • 32% назвали главным барьером коррупцию в органах центральной власти;
  • 29% считают основной проблемой нежелание самого ЕС или его отдельных государств-членов принимать Украину;
  • 15% назвали полномасштабную войну;
  • 10% указали на недостаточное качество работы правительства и Верховной Рады;
  • 5% упомянули о сопротивлении реформам со стороны отдельных групп влияния;
  • 3% обратили внимание на недостаточную независимость судов и правоохранительных органов.
Украинцы назвали главные препятствия на пути в ЕС: результаты опроса
Фото: результаты опроса по вступлению Украины в ЕС (КМИС)

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проходил с 12 по 21 сентября.

Методом телефонных интервью социологи опросили 1002 совершеннолетних граждан, на момент исследования проживавших на подконтрольной Киеву территории Украины. В выборку не включали украинцев, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, Еврокомиссия работает над реформой, которая позволит ЕС принимать отдельные решения без учета национального вето. Ожидается, что это также упростит процесс вступления новых государств, в частности, Украины.

Отметим, ЕС готовит отдельные дорожные карты для Украины, Черногории, Молдовы и Албании. Они должны определить конкретные шаги и ориентировочные сроки завершения переговоров по членству в Евросоюзе.

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