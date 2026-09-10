Зеленский: первые результаты на пути к миру могут быть до конца сентября
Украина рассчитывает на встречу с американскими чиновниками в конце сентября. Первые результаты в мирном процессе с РФ могут быть уже до конца месяца.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни.
По словам главы государства, действительно сильных переговоров во время выборов в Госдуму РФ, скорее всего, не будет.
"Но в конце сентября у нас будет возможность встретиться с американской командой в Нью-Йорке. И в течение текущего периода каждый день мои советники по национальной безопасности, они на связи с американской командой, они говорят о том, какие результаты могут быть, как подготовиться к трехсторонней встрече, какой результат может быть", - добавил он.
Зеленский уточнил, что все партнеры в мире сейчас поднимают вопрос поставок сельхозпродукции, которые были заблокированы российскими атаками в Черном море.
"Мы верим в мир и мы будем двигаться в этом направлении. Есть только один способ остановить эту войну, другого пути нет. Поэтому первые результаты, я думаю, мы сможем выйти на них до конца сентября", - подчеркнул президент.
Он добавил, что американцам перед зимой нужно предпринять сильные шаги. В этом нуждается не только Украина, но и Европе, а также весь мир.
Выборы в Госдуму РФ
Напомним, выборы в российскую Госдуму пройдут уже 20 сентября.
Как сообщили спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву, российские чиновники будут готовы возобновить мирные переговоры после завершения выборов.
При этом помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил о том, что новая трехсторонняя встреча Украины, России и США может пройти в Абу-Даби.