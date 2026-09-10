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Зеленский: первые результаты на пути к миру могут быть до конца сентября

21:57 10.09.2026 Чт
2 мин
Президент считает, что прогресса в мирном процессе до выборов в Госдуму РФ не будет
aimg Иван Носальский
Зеленский: первые результаты на пути к миру могут быть до конца сентября Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина рассчитывает на встречу с американскими чиновниками в конце сентября. Первые результаты в мирном процессе с РФ могут быть уже до конца месяца.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни.

По словам главы государства, действительно сильных переговоров во время выборов в Госдуму РФ, скорее всего, не будет.

"Но в конце сентября у нас будет возможность встретиться с американской командой в Нью-Йорке. И в течение текущего периода каждый день мои советники по национальной безопасности, они на связи с американской командой, они говорят о том, какие результаты могут быть, как подготовиться к трехсторонней встрече, какой результат может быть", - добавил он.

Зеленский уточнил, что все партнеры в мире сейчас поднимают вопрос поставок сельхозпродукции, которые были заблокированы российскими атаками в Черном море.

"Мы верим в мир и мы будем двигаться в этом направлении. Есть только один способ остановить эту войну, другого пути нет. Поэтому первые результаты, я думаю, мы сможем выйти на них до конца сентября", - подчеркнул президент.

Он добавил, что американцам перед зимой нужно предпринять сильные шаги. В этом нуждается не только Украина, но и Европе, а также весь мир.

Выборы в Госдуму РФ

Напомним, выборы в российскую Госдуму пройдут уже 20 сентября.

Как сообщили спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву, российские чиновники будут готовы возобновить мирные переговоры после завершения выборов.

При этом помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил о том, что новая трехсторонняя встреча Украины, России и США может пройти в Абу-Даби.

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