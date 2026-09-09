У Путина допускают трехсторонние переговоры с Украиной и США и назвали место
Переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".
По его словам, между сторонами сохраняются определенные контакты, а также обсуждается возможность возвращения к полноценному трехстороннему взаимодействию.
"Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который имел ранее. И это мы обсуждали также с американскими коллегами, поэтому, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате", - заявил Ушаков.
Помощник диктатора отметил, что в случае возобновления переговорного процесса местом проведения новых встреч может стать Абу-Даби.
"Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там", - сообщил он.
Напомним, Ушаков, отвечая на вопрос о том, как США могут помочь в урегулировании, озвучил традиционное требование Кремля. Он заявил, что Вашингтону следует полностью прекратить оказывать военную поддержку Украине.
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио оценил шансы на возобновление переговоров между Украиной и РФ осторожно - не оптимистично, но и не пессимистично.
Кроме того, спецпосланник США Стив Уиткофф по итогам визитов в Москву и Киев сообщил о "существенном прогрессе" в переговорах по завершению войны и о согласовании графика дальнейших встреч.