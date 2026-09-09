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У Путина допускают трехсторонние переговоры с Украиной и США и назвали место

15:52 09.09.2026 Ср
2 мин
Ушаков заявил, что "определенные контакты" между сторонами сохраняются
aimg Валерий Ульяненко
У Путина допускают трехсторонние переговоры с Украиной и США и назвали место Фото: Юрий Ушаков (Getty Images)
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Переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

По его словам, между сторонами сохраняются определенные контакты, а также обсуждается возможность возвращения к полноценному трехстороннему взаимодействию.

"Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который имел ранее. И это мы обсуждали также с американскими коллегами, поэтому, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате", - заявил Ушаков.

Помощник диктатора отметил, что в случае возобновления переговорного процесса местом проведения новых встреч может стать Абу-Даби.

"Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там", - сообщил он.

Напомним, Ушаков, отвечая на вопрос о том, как США могут помочь в урегулировании, озвучил традиционное требование Кремля. Он заявил, что Вашингтону следует полностью прекратить оказывать военную поддержку Украине.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио оценил шансы на возобновление переговоров между Украиной и РФ осторожно - не оптимистично, но и не пессимистично.

Кроме того, спецпосланник США Стив Уиткофф по итогам визитов в Москву и Киев сообщил о "существенном прогрессе" в переговорах по завершению войны и о согласовании графика дальнейших встреч.

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