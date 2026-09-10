Зеленський: перші результати на шляху до миру можуть бути до кінця вересня

Україна розраховує на зустріч із американськими чиновниками наприкінці вересня. Перші результати у мирному процесі з РФ можуть бути вже до кінця місяця.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Канади Марком Карні.

За словами голови держави, справді сильних переговорів під час виборів до Держдуми РФ, швидше за все, не буде.

"Але наприкінці вересня ми матимемо можливість зустрітися з американською командою в Нью-Йорку. І протягом поточного періоду кожен день мої радники з національної безпеки, вони на зв'язку з американською командою, вони говорять про те, які результати можуть бути, як підготуватися до тристоронньої зустрічі, який результат може бути", - додав він.

Зеленський уточнив, що всі партнери у світі зараз порушують питання постачання сільгосппродукції, яке було заблоковано російськими атаками у Чорному морі.

"Ми віримо у мир і ми рухатимемося в цьому напрямку. Є лише один спосіб зупинити цю війну, іншого шляху немає. Тому перші результати, я думаю, ми зможемо вийти на них до кінця вересня", - наголосив президент.

Він додав, що американцям перед зимою потрібно зробити сильні кроки. Цього потребує не лише Україна, а й Європа, а також увесь світ.

Вибори до Держдуми РФ

Нагадаємо, вибори до російської Держдуми відбудуться вже 20 вересня.

Як повідомили спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер після візиту до Москви, російські чиновники будуть готові відновити мирні переговори після завершення виборів.