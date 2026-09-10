ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський: перші результати на шляху до миру можуть бути до кінця вересня

21:57 10.09.2026 Чт
2 хв
Президент вважає, що прогресу у мирному процесі до виборів до Держдуми РФ не буде
aimg Іван Носальський
Зеленський: перші результати на шляху до миру можуть бути до кінця вересня Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна розраховує на зустріч із американськими чиновниками наприкінці вересня. Перші результати у мирному процесі з РФ можуть бути вже до кінця місяця.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Канади Марком Карні.

За словами голови держави, справді сильних переговорів під час виборів до Держдуми РФ, швидше за все, не буде.

"Але наприкінці вересня ми матимемо можливість зустрітися з американською командою в Нью-Йорку. І протягом поточного періоду кожен день мої радники з національної безпеки, вони на зв'язку з американською командою, вони говорять про те, які результати можуть бути, як підготуватися до тристоронньої зустрічі, який результат може бути", - додав він.

Зеленський уточнив, що всі партнери у світі зараз порушують питання постачання сільгосппродукції, яке було заблоковано російськими атаками у Чорному морі.

"Ми віримо у мир і ми рухатимемося в цьому напрямку. Є лише один спосіб зупинити цю війну, іншого шляху немає. Тому перші результати, я думаю, ми зможемо вийти на них до кінця вересня", - наголосив президент.

Він додав, що американцям перед зимою потрібно зробити сильні кроки. Цього потребує не лише Україна, а й Європа, а також увесь світ.

Вибори до Держдуми РФ

Нагадаємо, вибори до російської Держдуми відбудуться вже 20 вересня.

Як повідомили спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер після візиту до Москви, російські чиновники будуть готові відновити мирні переговори після завершення виборів.

При цьому помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що нова тристороння зустріч України, Росії та США може пройти в Абу-Дабі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський ООН Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні
Новини
"Дійшли до межі": Мінфін попередив про можливу затримку соцвиплат
"Дійшли до межі": Мінфін попередив про можливу затримку соцвиплат
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського