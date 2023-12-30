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Зеленский перевел государственного уполномоченного АМКУ на новую должность

Фото: Денис Клюшников (dn.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский перевел государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Дениса Клюшникова на новую должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства , опубликованный на сайте Офиса президента.

Согласно указу президента, Клюшников теперь будет занимать должность заместителя главы Антимонопольного комитета Украины. 

"Назначить Клюшникова Дениса Геннадьевича заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в указе №869/2023. 

При этом в указе №868/2023 говорится об увольнении Клюшникова с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Денис Клюшников

Клюшников с ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

В 1999 году он окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта по специальности "Олимпийский и профессиональный спорт". В 2006 году получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

С 2007 года работал в органах прокураторы Донецкой области на должностях старшего следователя прокуратур городов Авдеевка и Горловка, заместителя прокурора Никитовского района Горловки, прокурора и старшего прокурора отделов прокуратуры Донецкой области.

С 2016 года работал в органах прокураторы Киевской области на должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам, а с 2018 года - в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Максима Сандыгу на должность заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного.

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