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Теперь не только уполномоченный. Зеленский назначил Сандыгу на новую должность в АМКУ

Пятница 22 декабря 2023 16:47
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Теперь не только уполномоченный. Зеленский назначил Сандыгу на новую должность в АМКУ Фото: Максим Сандыга, заместитель главы Антимонопольного комитета Украины-государственный уполномоченный (facebook.com/DonetskaODA)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Максима Сандыгу на должность заместителя главы Антимонопольного комитета Украины-государственного уполномоченного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

“Назначить Сандыгу Максима Викторовича заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины-государственным уполномоченным”, - сказано в указе.

Стоит заметить, что еще сегодня, 22 декабря, на сайте Офиса президента появился указ Зеленского об увольнении Сандыги с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Что известно о Сандыге

Напомним, Сандыга еще в 2007 году окончил Академию адвокатуры Украины по специальности "Правоведение", а в 2011 году - Национальную академию прокуратуры Украины по специальности правоведение.

Он занимал должности помощника прокурора Деснянского района Киева, следователя и старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

В 2021 году Сандыгу назначили заместителем главы Донецкой ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

18 декабря 2023 года своим указом Зеленский назначил Сандыгу государственным уполномоченным АМКУ.

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Владимир Зеленский Антимонопольный комитет Украины
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