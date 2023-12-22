Теперь не только уполномоченный. Зеленский назначил Сандыгу на новую должность в АМКУ
Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Максима Сандыгу на должность заместителя главы Антимонопольного комитета Украины-государственного уполномоченного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
“Назначить Сандыгу Максима Викторовича заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины-государственным уполномоченным”, - сказано в указе.
Стоит заметить, что еще сегодня, 22 декабря, на сайте Офиса президента появился указ Зеленского об увольнении Сандыги с должности государственного уполномоченного АМКУ.
Что известно о Сандыге
Напомним, Сандыга еще в 2007 году окончил Академию адвокатуры Украины по специальности "Правоведение", а в 2011 году - Национальную академию прокуратуры Украины по специальности правоведение.
Он занимал должности помощника прокурора Деснянского района Киева, следователя и старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.
В 2021 году Сандыгу назначили заместителем главы Донецкой ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
18 декабря 2023 года своим указом Зеленский назначил Сандыгу государственным уполномоченным АМКУ.
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