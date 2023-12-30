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Зеленський перевів державного уповноваженого АМКУ на нову посаду

Фото: Денис Клюшников (dn.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський перевів державного уповноваженного Антимонопольного комітету України (АМКУ) Дениса Клюшникова на нову посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ голови держави, який був опублікований на сайті Офіса президента.

Згідно з указом президента, Клюшников тепер буде обіймати посаду заступника голови Антимонопольного комітету України. 

"Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим", - йдеться в указі №869/2023. 

При цьому в указі №868/2023 йдеться про звільнення Клюшникова з посади державного уповноваженного АМКУ. 

Денис Клюшников

Клюшников з листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

У 1999 році він закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт". У 2006 році здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

З 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області на посадах старшого слідчого прокуратур міст Авдіївка та Горлівка, заступника прокурора Микитівського району Горлівки, прокурора та старшого прокурора відділів прокуратури Донецької області.

З 2016 року працював в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах, а з 2018 року - в органах Генеральної прокуратури України, обіймав посади слідчого, старшого слідчого в важливих справах та прокурора відділу.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський вирішив призначити Максима Сандигу на посаду заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого.

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