Зеленский: переводы через "Армию+" хотят сделать доступными для всех Сил обороны

Новый механизм переводов военных между частями должен быть доступен для всех Сил обороны. Президент Украины Владимир Зеленский дал соответствующие поручения Генштабу и Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Он напомнил, что переводы военных в другие подразделения скоро будут проводить через приложение "Армия+". При этом на каждый рапорт о переводе должен быть четкий ответ.

По словам Зеленского, Минобороны объяснит обществу все детали новой инициативе как на тестовом этапе ее работы, так и после полного запуска.

Президент добавил, что все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов. Алгоритм реагирования на рапорт определен.

"Сегодня поручил Министерству обороны и Генеральному штабу доложить, как распространить эту возможность на все Силы обороны и безопасности, в частности, на Национальную гвардию Украины и пограничную службу. Все наши воины заслуживают одинакового уважения", - отметил Зеленский.