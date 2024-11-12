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Зеленський: переведення через "Армію+" мають зробити доступними для всіх Сил оборони

Київ, Вівторок 12 листопада 2024 20:21
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Зеленський: переведення через "Армію+" мають зробити доступними для всіх Сил оборони Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Новий механізм переведення військових між частинами має бути доступним для всіх Сил оборони. Президент України Володимир Зеленський дав відповідні доручення Генштабу та Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Він нагадав, що переведення військових до інших підрозділів скоро проводитимуть через додаток "Армія+". При цьому на кожен рапорт про переведення має бути чітка відповідь.

За словами Зеленського, Міноборони пояснить суспільству всі деталі нової ініціативи як на тестовому етапі її роботи, так і після повного запуску.

Президент додав, що всі рішення військових командирів щодо рапортів будуть моніторитися, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначено.

"Сьогодні доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу доповісти, як поширити цю можливість на всі Сили оборони та безпеки, зокрема, на Національну гвардію України та прикордонну службу. Усі наші воїни заслуговують на однакову повагу", - зазначив Зеленський.

Новий механізм переведення

Нагадаємо, сьогодні Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою військовим нададуть можливість подавати рапорт про переведення в іншу частину за допомогою додатка "Армія+".

У Міноборони зазначили, що для цього будуть необхідні кілька документів. Зокрема, йдеться про копію військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від бригади, до якої планується переведення.

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