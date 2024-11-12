Зеленський: переведення через "Армію+" мають зробити доступними для всіх Сил оборони

Новий механізм переведення військових між частинами має бути доступним для всіх Сил оборони. Президент України Володимир Зеленський дав відповідні доручення Генштабу та Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Він нагадав, що переведення військових до інших підрозділів скоро проводитимуть через додаток "Армія+". При цьому на кожен рапорт про переведення має бути чітка відповідь.

За словами Зеленського, Міноборони пояснить суспільству всі деталі нової ініціативи як на тестовому етапі її роботи, так і після повного запуску.

Президент додав, що всі рішення військових командирів щодо рапортів будуть моніторитися, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначено.

"Сьогодні доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу доповісти, як поширити цю можливість на всі Сили оборони та безпеки, зокрема, на Національну гвардію України та прикордонну службу. Усі наші воїни заслуговують на однакову повагу", - зазначив Зеленський.