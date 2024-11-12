Тренер Усика, Ломаченко и Хижняка покидает сборную Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спорт 24 .

С именем 66-летнего специалиста связаны самые большие успехи олимпийского бокса нашей страны. Бывшие любители впоследствии подтвердили свой класс и в профессиональном боксе.

"У меня контракт истекает 31 декабря этого года. Главным тренером сборной я уже не буду и, соответственно, не буду работать с командой. Думаю, пришло время. Есть много как молодых и перспективных, так и опытных тренеров. А я свое отработал", – объяснил решение тренер.

Он сообщил, что между ним и руководством федерации была договоренность. Специалист должен был доработать до конца олимпийского 2024 года, а новый контракт он уже подписывать не собирался.

"Конечно, были цели. Конкретно боксеры должны были принести стране золотую медаль. Я с задачей справился", – отчитался Сосновский, имея в виду олимпийский триумф в Париже Александра Хижняка.

"Работа в должности главного тренера сборной требует много сил, здоровья, должно быть много желания. Это очень серьезная работа, – поделился легендарный тренер. – А я уже пожилой человек, мне сложно ездить, летать, работать".

Звездные питомцы Дмитрия Сосновского

Львовский тренер возглавлял сборную Украины во время самой удачной для нее Олимпиады-2012 в Лондоне. Тогда "сине-желтые" впервые в истории возглавили медальный зачет в боксе.

Украина завоевала в Лондоне пять наград. "Золото" выиграли Василий Ломаченко и Александр Усик, "серебро" – Денис Беринчик, "бронзу" – Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик. Четверо из этой команды впоследствии стали чемпионами мира среди профессионалов.

Вообще, эта сборная была уникальной. В течение года она выиграла Кубок Европы, чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры в командном зачете.

После ухода звезд лондонских Игр в профи главной надеждой олимпийского бокса Украины стал Александр Хижняк. В Токио-2020 он, досадно уступив в финале, привез на родину "серебро". А в Париже-2024 стал олимпийским чемпионом.