Зеленский о "перемирии" 9 мая: завтра зависит от того, что мы услышим сегодня

Зеленский провел параллель со Второй мировой войной

8 мая, в день памяти жертв Второй мировой войны, президент напомнил о борьбе предыдущих поколений украинцев против оккупантов.

Он отметил, что бои за свободу снова идут на украинской земле — в восточных регионах, на Днепропетровщине, Сумщине, Черниговщине, Харьковщине и Донбассе.

По словам Зеленского, нынешняя война стала продолжением борьбы против агрессора, который пытается навязать миру порядки прошлого века.

Президент подчеркнул, что Украина намерена сохранить независимость и защитить право народа на жизнь.

Украина отвечает на действия России

Глава государства также прокомментировал ситуацию на фронте и новые угрозы со стороны России.

Он заявил, что украинская сторона заранее обозначила свою позицию и готова действовать зеркально в ответ на действия противника.

"Сейчас звучит много новых угроз со стороны России. Хотя мы дали абсолютно логичную и понятную для них позицию — будем действовать зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они нанесли еще больше воздушных ударов. Были и наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня", - отметил гарант.

Зеленский заявил об угрозе для Европы

Президент подчеркнул, что российская агрессия касается не только Украины. По его словам, Москва продолжает угрожать практически всем соседним странам и всей Европе в целом.

Зеленский отметил, что украинские военные сейчас защищают не только государственные границы, но и общие принципы безопасности на европейском континенте.