Зеленский о перемирии на 9 мая: это, мягко говоря, не честно

По его словам, предложения по краткосрочному прекращению огня на фоне ежедневных обстрелов и погибших украинцев выглядят цинично.

"Это война России против Украины. Cease-fire на один день, а перед этим убивать наших людей - это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр - погибшие, раненые, взрослые, дети. После этого говорить: давайте остановимся на один день, чтобы провести парад - это несерьезно", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что у Украины нет праздников и после 9 мая "они снова будут убивать".

"Перемирие" на 9 мая

Напомним, на прошлой неделе российский диктатор и президент США Дональд Трамп имели телефонный разговор. В частности, они обсуждали полномасштабную войну в Украине.

По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, диктатор сказал Трампу о якобы готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования "дня победы".

После этого американский лидер заявил, что это он лично предложил Путину объявить "короткое перемирие".