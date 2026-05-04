Зеленский о перемирии на 9 мая: это, мягко говоря, не честно

Россия до сих пор официально не информировала Украину о договоренностях по временному прекращению огня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Ереване.
По его словам, предложения по краткосрочному прекращению огня на фоне ежедневных обстрелов и погибших украинцев выглядят цинично.
"Это война России против Украины. Cease-fire на один день, а перед этим убивать наших людей - это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр - погибшие, раненые, взрослые, дети. После этого говорить: давайте остановимся на один день, чтобы провести парад - это несерьезно", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что у Украины нет праздников и после 9 мая "они снова будут убивать".
Напомним, на прошлой неделе российский диктатор и президент США Дональд Трамп имели телефонный разговор. В частности, они обсуждали полномасштабную войну в Украине.
По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, диктатор сказал Трампу о якобы готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования "дня победы".
После этого американский лидер заявил, что это он лично предложил Путину объявить "короткое перемирие".
Комментируя такую информацию, Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует выяснить все детали во время контактов с командой Трампа.
Кроме того, по словам Зеленского, глава Кремля хочет использовать перемирие только для защиты своего военного парада на 9 мая. Он отметил, что хочет, чтобы прекращение огня стало тактическим обманом.