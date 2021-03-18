Зеленський: ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність України

Українська влада "перекриє кисень" всім людям, які руйнують незалежність України. Санкції проти Віктора Медведчука є відповіддю на спробу підірвати незалежність України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з литовським колегою Ґітанасом Науседою.

"Я давав присягу захищати нашу державу, наш суверенітет. Я це роблю .Стратегія дуже проста: ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність нашої України. Не словами, а діями", - сказав Зеленський, коментуючи запровадження санкцій проти деяких українських телеканалів Віктора Медведчука.

Президент нагадав, що Україна переживає російську агресію і на Донбасі триває війна і зазначив, що при цьому ведеться серйозна інформаційна війна всередині України.

Він наголосив, що санкції є діями, які направлені проти людей, що намагаються зруйнувати незалежність України.