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Зеленський: ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність України

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 14:42
Зеленський: ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність України Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Українська влада "перекриє кисень" всім людям, які руйнують незалежність України. Санкції проти Віктора Медведчука є відповіддю на спробу підірвати незалежність України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з литовським колегою Ґітанасом Науседою.

"Я давав присягу захищати нашу державу, наш суверенітет. Я це роблю .Стратегія дуже проста: ми перекриємо кисень всім людям, які руйнують незалежність нашої України. Не словами, а діями", - сказав Зеленський, коментуючи запровадження санкцій проти деяких українських телеканалів Віктора Медведчука.

Президент нагадав, що Україна переживає російську агресію і на Донбасі триває війна і зазначив, що при цьому ведеться серйозна інформаційна війна всередині України.

Він наголосив, що санкції є діями, які направлені проти людей, що намагаються зруйнувати незалежність України.

Як повідомляло РБК-Україна, РНБО 19 лютого схвалила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Згідно з даними останнього опитування Центру Разумкова, на початку березня 54% опитаних заявили, що підтримують запровадження цих санкцій (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування - 61%), не підтримують ці санкції - відповідно 21% і 23%.

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