Зеленский: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость Украины

Украинская власть "перекроет кислород" всем людям, которые разрушают независимость Украины. Санкции против Виктора Медведчука является ответом на попытку подорвать независимость Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень простая: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями", - сказал Зеленский, комментируя введение санкций против некоторых украинских телеканалов Виктора Медведчука.

Президент напомнил, что Украина переживает российскую агрессию, на Донбассе продолжается война и отметил, что при этом ведется серьезная информационная война внутри Украины.

Он подчеркнул, что санкции являются действиями, которые направлены против людей, что пытаются разрушить независимость Украины.