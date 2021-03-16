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Санкції проти Медведчука підтримали більшість українців

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 12:46
Санкції проти Медведчука підтримали більшість українців Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку березня 45% питаних відповіли, що добре знають про санкції стосовно Віктора Медведчука, ще 41,5% - "дещо чули про це". Ще 13% респондентів заявили, що "уперше про них чують".

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Серед усіх опитаних 54% підтримують запровадження цих санкцій (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування - 61%), не підтримують ці санкції - відповідно 21% і 23%.

Санкції проти Медведчука підтримали більшість українців

Майже дві третини (63,5%) опитаних зазначають, що їх ставлення до Віктора Медведчука після запровадження цих санкцій не змінилося, 20% - що воно погіршилося, а 5% - що воно покращилося.

Половина (51,5%) опитаних відповіли, що їх ставлення до президента Володимира Зеленського після запровадження цих санкцій не змінилося, 21% - що воно покращилося, а 17% - що воно погіршилося.

Санкції проти Медведчука підтримали більшість українців

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, РНБО 19 лютого ввело санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (58%) схвалюють рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій відносно Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Не підтримують санкції 28% респондентів.

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