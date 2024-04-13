Зеленский переговорил с Шольцом: обсудили саммит мира
Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом. Среди прочего они обсудили саммит мира, который пройдет в этом году в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
"Важный результативный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Благодарен канцлеру за решение о поставках еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам ПВО", - подчеркнул президент.
Зеленский рассказал, что во время разговора они с Шольцом обсудили подготовку к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии в июне, а также подготовку к предстоящей конференции по восстановлению URC2024 в Берлине.
"Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", - подчеркнул глава государства.
Напомним, мы писали, что Германия передаст Украине еще одну пусковую установку в систему противовоздушной обороны Patriot.
Системы ПВО для Украины
Отметим, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения работает над усилением своей ПВО, призывая партнеров передавать свои установки, способные сбивать российские ракеты и дроны.
Однако потребность Украины в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики. Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину.
Как заявлял президент Владимир Зеленский, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них. Однако, как отмечал министр, в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику.
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