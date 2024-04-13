Зеленський переговорив з Шольцом: обговорили саміт миру

Український президент Володимир Зеленський провів розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Серед іншого вони обговорили саміт миру, що пройде цього року у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО", - підкреслив президент. Зеленський розповів, що під час розмови вони з Шольцом обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії в червні, а також підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024 в Берліні. "Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", - наголосив глава держави.