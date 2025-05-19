Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с "исторической победой на президентских выборах в Румынии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Х.
По словам Зеленского, "для Украины, как соседа и друга, важно иметь надежного партнера в лице Румынии, и мы уверены, что именно так и будет".
"Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу. Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории. Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы способны преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными", - написал Зеленский.
Президент добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства между "нашими дружественными государствами для их стабильности, безопасности и благополучия".
Президентские выборы в Румынии
Очередные президентские выборы в Румынии состоялись в ноябре 2024 года. По итогам первого тура победу тогда одержал ультраправый и пророссийский кандидат Келин Джорджеску, хотя накануне голосования его шансы были не высокими.
Впоследствии румынские спецслужбы выявили факты внешнего вмешательства в предвыборную кампанию Джорджеску с использованием манипуляций. По этой причине в декабре Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура.
В начале мая 2025 года в Румынии был проведен первый тур теперь уже досрочных президентских выборов. По его итогам, ультраправый кандидат Джордже Симион набрал 40,96% голосов, а прозападный кандидат, действующий мэр Бухареста Никушор Дан, получил поддержку 20,99% избирателей.
В воскресенье, 18 мая, состоялся второй тур голосования. По итогам волеизъявления граждан, Дан получил более 54% голосов, а Симион - 45,27%. Таким образом Никушор Дан станет новым президентом Румынии.
В то же время, Симион не согласен с такими результатами, объявил себя президентом и призвал своих сторонников в понедельник, 19 мая, выходить на протесты по всей стране, чтобы "не украсть победу у румынского народа".
Более детально обо всех тонкостях повторных выборов президента, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.
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