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Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ

Понедельник 24 февраля 2025 11:49
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Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мир невозможно достичь за один день. Он подчеркнул важность четких гарантий безопасности.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Владимир Зеленский отметил, что мир нельзя установить за один день или даже за один час. Такую реальность украинский лидер описал во время пленарного заседания, подчеркнув, что процесс достижения мира является долговременным и сложным.

Зеленский рассказал, что когда генерал Кит Келлог был в Украине, он передал ему и президенту США Дональду Трампу документ с перечнем всех режимов прекращения огня, которые Россия сломала, с указанием конкретных дат.

"Мир может быть следствием взвешенной дипломатии и четких гарантий безопасности", - подчеркнул он.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливать боевые действия против Украины во время переговорного процесса.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленным действиям для прекращения конфликта в Украине, подчеркнув необходимость достижения стабильного мира.

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Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
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