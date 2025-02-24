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Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ

Понеділок 24 лютого 2025 11:49
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Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ Фото: Президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що мир неможливо досягти за один день. Він підкреслив важливість чітких гарантій безпеки.

Про це завив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Володимир Зеленський зазначив, що мир не можна встановити за один день або навіть за одну годину. Таку реальність український лідер описав під час пленарного засідання, наголосивши, що процес досягнення миру є довготривалим і складним.

Зеленський розповів, що коли генерал Кіт Келлог був в Україні, він передав йому та президенту США Дональду Трампу документ із переліком усіх режимів припинення вогню, які Росія зламала, із зазначенням конкретних дат.

"Мир може бути наслідком зваженої дипломатії та чітких гарантій безпеки", - наголосив він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не зупинятиме бойові дії проти України під час переговорного процесу.

Крім того, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайних дій для припинення конфлікту в Україні, наголосивши на необхідності досягнення стабільного миру.

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