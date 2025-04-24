Зеленский передал президенту ЮАР список 400 украинских детей, которых похитила Россия

"Сегодня я передал президенту ЮАР список 400 украинских детей, которые сейчас против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили в Украине на оккупированной территории десятки тысяч детей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина должна вернуть всех детей.

"Так же как тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции для возвращения украинских детей. Я надеюсь, что президент (ЮАР - ред.) поможет нам их вернуть", - добавил президент.