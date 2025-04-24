Зеленский передал президенту ЮАР список 400 украинских детей, которых похитила Россия

Президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоси список 400 украинских детей, которых похитила Россия с оккупированных территорий. Он надеется, что ЮАР поможет их вернуть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР.
"Сегодня я передал президенту ЮАР список 400 украинских детей, которые сейчас против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили в Украине на оккупированной территории десятки тысяч детей", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина должна вернуть всех детей.
"Так же как тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции для возвращения украинских детей. Я надеюсь, что президент (ЮАР - ред.) поможет нам их вернуть", - добавил президент.
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Стоит отметить, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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