Зеленський передав президенту ПАР список 400 українських дітей, яких викрала Росія

"Сьогодні я передав президенту ПАР список 400 українських дітей, які зараз проти їхньої волі знаходяться у Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має повернути всіх дітей.

"Так само як тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах РФ. ПАР є співлідером в глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюсь, що президент (ПАР - ред.) допоможе нам їх повернути", - додав президент.