Зеленский о паузе в ударах по энергетике: мы поддерживаем, но нужны детали

"Всем нужно давить, чтобы был устойчивый мир. Если президент Трамп может дожать относительно деталей и не бить по энергетике и по морю, если такой первый шаг и других шагов пока нет - пусть расскажет тогда детали, как мы будем это делать. Я уверен, что американская и украинская сторона будет поддерживать любые шаги, которые ведут к уменьшению ударов. Чтобы там ни было, мы будем такие шаги поддерживать", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что хотел бы услышать детали относительно предложения о паузе в ударах России по украинской энергетике.

"Я бы хотел услышать больше деталей Тем более, что американская сторона предлагает группам встретиться на Ближнем Востоке. Я так понимаю, Саудовская Аравия имеется в виду. Я не видел деталей. Мы поддерживаем все шаги по окончанию войны. Но для того, чтобы что-то поддерживать - надо понимать, что конкретно. Будет время у президента Трампа - он наберет", - добавил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина и Россия при посредничестве американской стороны могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре.

"Не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать. Но две стороны - украинская и российская - могут не бить по энергетике. Наша сторона будет это поддерживать. Это была часть нашего предложения по небу и по морю. При посредничестве американской стороны, если они являются гарантами контроля выполнения этой тишины", - отметил он.