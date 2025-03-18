Зеленський про паузу в ударах по енергетиці: ми підтримуємо, але потрібні деталі

"Усім потрібно тиснути, щоб був сталий мир. Якщо президент Трамп може дотиснути щодо деталей і не бити по енергетиці й по морю, якщо такий перший крок і інших кроків поки що немає - нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. Я впевнений, що американська та українська сторона буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів. Щоб там не було, ми будемо такі кроки підтримувати", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що хотів би почути деталі щодо пропозиції щодо паузи в ударах Росії по українській енергетиці.

"Я б хотів почути більше деталей Тим більше, що американська сторона пропонує групам зустрітися на Близькому Сході. Я так розумію, Саудівська Аравія мається на увазі. Я не бачив деталей. Ми підтримуємо всі кроки щодо закінчення війни. Але для того, щоб щось підтримувати - треба розуміти, що конкретно. Буде час у президента Трампа - він набере", - додав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що Україна та Росія при посередництві американської сторони можуть домовитися не бити по енергетичній інфраструктурі.

"Не може бути так, що Росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати. Але дві сторони - українська та російська - можуть не бити по енергетиці. Наша сторона буде це підтримувати. Це була частина нашої пропозиції щодо неба та щодо моря. При посередництві американської сторони, якщо вони є гарантами контролю виконання цієї тиші", - зазначив він.