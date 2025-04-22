Зеленский о партнерстве с США: готовы работать вместе, но есть условия

Украина готова к партнерству с США на своей территории. Однако Америка должна гарантировать безопасность украинским предприятиям.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По мнению главы государства, Киев и Вашингтон имеют потенциал для экономического сотрудничества в Украине. Если Америка поставит свои комплексы Patriot для защиты украинских предприятий, это может стать основой для дальнейшего партнерства.

"У нас сейчас есть "Мотор Сич", сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot американские, которые будут защищать "Мотор Сич", пусть заходят и будем работать вместе", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что такая схема сотрудничества вполне понятна, ведь Patriot стоит 1,5 миллиарда долларов.

"Поставил Patriot - 1,5 миллиарда ты вложил. Ты партнер "Мотор Сичи"? Да. Мы с Америкой не боимся идти в партнерство, но партнерство - это партнерство", - подчеркнул Зеленский.

То же, по словам президента, касается Запорожской АЭС, ведь нужно позаботиться о доступе к воде, инфраструктуре, людях, а для этого необходимо гарантировать безопасность на станции.

Patriot для Украины

Напомним, Patriot необходимы Украине для того, чтобы уничтожать российские баллистические ракеты и защитить украинские города от разрушительных атак врага.

Недавно Зеленский заявил, что Украина даже готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а тот на 50 миллиардов долларов, и рассматривает вооружение как своеобразные гарантии безопасности.

Позже глава государства уточнил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot или получить лицензии на их производство.

По словам Зеленского, Украина готова потратить 15 миллиардов долларов на закупку 10 систем, которые смогут защитить крупнейшие города, где сосредоточено скопление людей.