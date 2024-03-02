Зеленский - партнерам: политические игры, которые ограничивают нашу защиту, будет невозможно забыть

Зеленский отметил, что весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда". По его данным, сейчас ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать, поскольку есть информация о людях, которые до сих пор под завалами.

Президент подчеркнул, что в таких атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может, ведь - это террор, направленный исключительно на уничтожение жизней и запугивание людей.

"Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет. И затягивание с поставкой оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, жизнь которых уносит Россия, постоянно растет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина не просила ничего больше, чем нужно для того, чтобы защитить жизнь.

"А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть - мир будет помнить это", - подытожил президент.

Атака на Одессу

Напомним, сегодня после 1 ночи в Одесской области раздались взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно ободном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.

После 08:30 глава ОВА Олег Кипер сообщил о том, что спасателям удалось деблокировать мужчину. Пострадавшего осматривают врачи.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.

Больше о российском террористическом ударе по многоэтажке в Одессе - в материале РБК-Украина.

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