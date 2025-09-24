Зеленский озвучил условие для проведения выборов в Украине

Выборы в Украине

В условиях военного положения проведение внеочередных выборов президента Украины и народных депутатов остается возможным. В то же время организация избирательного процесса во время войны несет значительные риски для политической стабильности государства.

Самая большая проблема заключается в невозможности гарантировать полную безопасность голосования, ведь обстрелы продолжаются на всей территории Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к выборам, но их проведение возможно только при условии полного прекращения огня на суше, в небе и на море.

А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.

Недавно издание Politico писало, что во время встречи с фракцией "Слуга народа" Владимир Зеленский якобы заявил о готовности участвовать в любых выборах после завершения войны. Однако источники утверждают: настоящая тема разговора была совсем другой.

