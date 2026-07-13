Украинская Freyja против баллистики: когда заработает ПВО от Fire Point и чего ей не хватает

Компания Fire Point представила антибалистическую ракету FP-7.x. Комплекс Freyja может заработать уже до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Fire Point и комментарий авиационного эксперта Константина Криволапа.

Судя по опубликованному видео, ракета имеет правильную цилиндрическую форму с обтекателем, в нижней ее части заметны относительно небольшие подвижные стабилизаторы.

Также в компании отметили, что Freyja станет панъевропейским противобаллистическим щитом, находящимся в общей собственности стран-партнеров.

Первые характеристики ракеты

В компании отметили, что ракета-перехватчик FP-7.x изготовлена из композитных материалов и способна летать со скоростью 1500–2000 м/с. Длина ракеты составляет 7,25м.

Ракета имеет дальность до 200 км, а боевая часть весит до 150 кг. Ракета оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения, которую планируют разрабатывать в сотрудничестве с немецким Diehl Defence (IRIS).

В Fire Point подчеркивают, что Freyja – это многофункциональный комплекс, способный выполнять задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Но ключевая его особенность – защита именно от баллистических целей.

Цена ракеты FP-7.x

В Fire Point заявляют, что ключевое преимущество новой разработки – существенно более низкая стоимость. Один перехватчик оценивается примерно в 700 тысяч долларов, в то время как ракета PAC-3 для системы Patriot стоит около 3,8 млн долларов.

Такая разница по задумке разработчиков должна позволить значительно масштабировать производство и создавать большие запасы для ежедневного использования в условиях интенсивных атак.

Фото: Fire Point показала ракету против баллистики (инфографика РБК-Украина)

Когда может заработать Freyja?

Как отметил авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина, сейчас в проекте Freyja больше вопросов, касающихся политических решений, чем технических.

"Что касается технических решений, там все очень просто. В Европе есть все необходимое для того, чтобы собрать ракетный комплекс, не хватает только ракеты", - подчеркнул Криволап.

По его словам, Украина выступила страной, предложившей сделать общеевропейский противобаллистический щит, и для этого у Украины есть ракета, которую только нужно оснастить головкой самонаведения.

Он также добавил, что радары, которые может использовать Freyja, тоже хорошо известны и некоторые из них Украина уже получила для предварительного тестирования.

"Еще нужно написать софт, который объединит все компоненты ПВО. Вопрос пусковых установок также технически решается через несколько месяцев. Таким образом, до конца года могут начаться испытания этого комплекса (Freyja – ред.)", - подытожил эксперт.

Он также предположил, что завтра, 14 июля, европейские политики могут объявить о запуске совместного проекта Freyja, ведь для его полноценной работы требуется ряд политических решений, за которыми последуют уже некоторые экономические решения.

"Это не Patriot, разработка которого заняла 10 лет. Это система совсем иного технологического уровня. В данном случае из отдельных уже существующих элементов собирается зенитный ракетный комплекс. Для этого в Европе все есть, кроме ракеты, но ракеты дает Украина", - добавил Криволап.