Зеленский озвучил, сколько Россия теряет своих солдат за километр оккупированной территории

"Украина не проигрывает. И я думаю, администрация президента Трампа это поняла. В определенном смысле это могло их удивить, ведь российская пропаганда работает и на них. Недавно мы посчитали: один километр оккупированной украинской земли стоит им 170 потерь - людей, убитых или раненых настолько, что они не вернутся. У нас есть все доказательства этого. Сказать, что за последние шесть месяцев они где-то побеждают? Нет", - сказал Зеленский.

При этом президент заявил, что понимает, что США могут выйти из переговоров по миру, поскольку Трамп может переключиться на внутренние проблемы Америки, и Украина этого бы не хотела.

"Это будет плохо. Мы не хотим, чтобы американцы оставили переговоры. Если Трамп отойдет, Россия уже не будет проявлять готовность к компромиссу. Для нас легче закончить войну с американцами, потому что они могут заставить россиян. Я считаю, что Трамп сегодня - единственный человек, способный на это", - добавил глава государства.