Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зараз знаходиться на Донбасі

Президент Володимир Зеленський назвав анексію Криму та війну на Донбасі шоковою терапією для України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що Україна була не готова до війни, а українці "були впевнені, що нас це не торкнеться".

"Були часи, коли всією країною ми жили дуже безпечно. Ми чули новини про збройні конфлікти у світі і були впевнені, що нас це не торкнеться", - заявив президент.

За словами Зеленського, після всіх подій українці обрали шлях "народитися вдруге, підвестися на ноги".

"Втратити частину території і втратити тисячі українців, анексований Крим та початок війни на Донбасі - це все було шоковою терапією, немов 2 тис. вольт пропустили по тілу нашої рідної України. Такі потрясіння є визначальними, моментами істини. У народу є тільки два шляхи: здатися або народитися вдруге, підвестися на ноги. Ми обрали саме цей (другий, - ред) шлях. Ми українці - вільні і незламні", - заявив він.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з військовослужбовцями ООС. Зустріч Президента України Володимира Зеленського з військовослужбовцями ООС. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Після цих слів президент вручив нагороди українським військовим.

Нагадаємо, що зараз в Києві проходить марш УПА. Учасники маршу організованою колоною йдуть до Офісу президента, щоб передати меморандум. Вони протестують проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженою недавно в Мінську "формулою Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення.