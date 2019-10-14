На Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає

Від початку доби, 14 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними міністерства, станом на 12:30 бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил на Донбасі. При цьому озброєння, заборонене мінськими угодами, не застосовувалося.

Окупанти з ручних та станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру, а також стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Лебединське, Новотроїцьке та Опитне.

"Упродовж поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська понад 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Окупанти били з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Втрат у лавах українських військових вчора не було зафіксовано.

Також РБК-Україна писало, що російські найманці обстріляли з гранатометів українські позиції поблизу Золотого, чим знову зірвали процес розведення сил на Донбасі. Обстріл був зафіксований 13 жовтня.