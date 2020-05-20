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Зеленский очікує на реформу "Укрзалізниці" одразу після карантину

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За його словами, реформа потребує багато сил та уваги, які зараз направлені перш за все на боротьбу з коронавірусом

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Міністерство інфраструктури розпочне план реформування "Укрзалізниці" одразу після закінчення карантину.

Про це президент заявив під час прес-конференції, присвяченої річниці його президенства, передає кореспондент РБК-Україна.

"З приводу реформи "Укрзалізниці" - це окрема держава, "Укрзалізниця". Змінено керівника "Укрзалізниці", там є наглядова рада. У них є на папері (план реформування - ред.), на жаль, тільки на папері повністю реформа "Укрзалізниці", - сказав президент.

За його словами, реформа потребує багато сил та уваги, які зараз направлені перш за все на боротьбу з коронавірусом та евакуацію громадян України з інших країн.

Разом з тим, Зеленський зазначив, що міністр інфраструктури Владислав Криклій зможе повернутися до питання реформування української залізниці одразу після закінчення карантину, що очікується протягом місяця.

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"Я не можу навіть сьогодні спрямовувати до нього питання, що там з "Укрзалізницею"… Думаю, через місяць, коли ми вийдемо з цього складного процесу, обов’язково перейдемо до реформування "Укрзалізниці", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Автор: Олександра Діденко