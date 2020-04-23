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В Мінінфраструктури розповіли, коли УЗ знову підніме тарифи на вантажоперевезення

Новини » Транспорт     23.04.2020 - 13:34
В Мінінфраструктури розповіли, коли УЗ знову підніме тарифи на вантажоперевезення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водночас, міністр вважає, що без певного збільшення тарифів обійтися не вдасться

Новий договір на надання послуг по організації перевезень вантажів на залізниці, який має намір затвердити "Укрзалізниця", відклали до липня. Про це в ексклюзивному коментарі "Обозревателю" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК-Україна.

Крім того, за словами міністра, в МІУ обіцяють провести обговорення ініціативи з бізнесом.

"Ця ініціатива була відкладена. Оскільки лунали твердження, що не так повноцінно забезпечувалося обговорення між УЗ і бізнесом, хоча воно тривало деякий час. Плюс там були зауваження від Антимонопольного комітету України, які також необхідно було опрацювати, врахувати. Тому перенесли. Поки що - на липень. А до того часу ми повинні з представниками бізнесу все це напрацювати", - заявив Криклій.

Водночас, міністр вважає, що без певного збільшення тарифів обійтися не вдасться.

"Збільшення тарифів дійсно повинно проходити за окремими напрямами. Тому що трохи дивно коли навантаження на інфраструктуру УЗ, незалежно від того, везете ви руду, зерно або що-небудь ще, однакова, а тарифи при цьому - абсолютно різні. Щоб тут також була справедливість і щоб можна було компенсувати цю інвестиційну складову і оновлювати рухомий склад - необхідно, щоб тарифи зростали", - сказав Криклій.

При цьому, за словами міністра, в УЗ думають над тим, як зробити тарифоутворення більш гнучким. Приміром, там хочуть брати гроші наперед.

"УЗ працює над деякими гнучкими програмами щодо тарифоутворення, які би дозволяв, наприклад, заздалегідь оплачувати. Як авансування, фактично. Це можна порівняти з авіаперельотами: коли квиток ви замовляєте заздалегідь, він коштує значно дешевше", - заявив Криклій.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури обґрунтовувало зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення на 14,2% у 2019 році зростанням цін промвиробників у 2018 році на 14,2%. За підсумками 2019 року ціни промвиробників знизилися на 7,1%.

Криклій готовий знизити тарифи, якщо Кабмін перегляне політику дивідендів для держкомпаній ЕВА вимагає доопрацювати методику по РАБ-тарифам від НКРЕКП
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