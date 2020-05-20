Зеленский ожидает реформу "Укрзализныци" сразу после карантина

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет план реформирования "Укрзализныци" сразу после окончания карантина.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства, передает корреспондент РБК-Украина.

"По поводу реформы "Укрзализныци" - это отдельное государство, "Укрзализныця". Изменено руководителя "Укрзализныци", там есть наблюдательный совет. У них есть на бумаге (план реформирования - ред.), к сожалению, только на бумаге полностью реформа "Укрзализныци", - сказал президент.

По его словам, реформа требует много сил и внимания, которые сейчас направлены прежде всего на борьбу с коронавирусом и эвакуацию граждан Украины из других стран.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сможет вернуться к вопросу реформирования украинской железной дороги сразу после окончания карантина, что ожидается в течение месяца.

"Я не могу даже сегодня направлять к нему вопрос, что там с "Укрзализныцей"... Думаю, через месяц, когда мы выйдем из этого сложного процесса, обязательно перейдем к реформированию "Укрзализныци", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов УЗ на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.