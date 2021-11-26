Зеленський очікує від нового канцлера Німеччини "чітких дій" щодо членства України в ЄС

"Я б дуже хотів, щоб новий канцлер Німеччини був більш чітким щодо членства України в Європейському союзі і не боявся за це зворотної реакції інших держав", - сказав Зеленський.

Глава держави також прокоментував відносини з Роберт Хабеком, міністром економіки Німеччини, зазначивши, що мав з ним декілька зустрічей та додав, що їхні бачення збігаються.

"Вірю в те, що він нам допоможе. У нас гарне розуміння кроків, що спрямовані на безпеку для України. Щодо канцлера, я близько з ним не знайомий. Впевнений, що у нас будуть нормальні відносини", - додав Зеленський.