Стало відомо, хто змінить Меркель на посаді канцлера Німеччини
Через два місяці після парламентських виборів у Німеччині завершилися коаліційні переговори про новий уряд. Згідно з коаліційною угодою, багаторічного канцлера Ангелу Меркель змінить лідер Соціал-Демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Повідомляється, що коаліційні переговори завершилися успішним створенням безпрецедентного альянсу, націленого на оновлення економіки Німеччини за рахунок боротьби зі зміною клімату і просування цифрових технологій.
Коаліція соціал-демократів, "зелених" і Вільної демократичної партії (ВДП) представить свою угоду сьогодні в другій половині дня. Про розподіл міністерств і про те, що Шольц очолить уряд, оголосять о 16:00 за київським часом на прес-конференції в Берліні.
Що відомо про коаліційний уряд
За даними Bild, крім канцлера соціал-демократи як мінімум отримають посади міністра канцелярії, міністра внутрішніх справ і міністра будівництва.
"Зелені" напевно отримають п'ять міністерств, у тому числі МЗС, Міністерство у справах сім'ї, а також Міністерство з питань клімату та економіки. Останнє швидше за все очолить співголова партії Роберт Хабек.
Вільна демократична партія отримає Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство юстиції, Міністерство освіти, Міністерство фінансів і Міністерство транспорту.
Глава ВДП Крістіан Лінднер замінить Олафа Шольца на посаді міністра фінансів Німеччини.
Зазначимо, до цього повідомлялося, що у Німеччині мають намір обрати нового канцлера після 6 грудня.
Нагадаємо, майбутня коаліція в парламенті Німеччини планує легалізувати канабіс.