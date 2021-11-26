Зеленский ожидает от нового канцлера Германии "четких действий" по членству Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский очертил свои ожидания относительно нового канцлера Германии. Он надеется, что Украина сможет рассчитывать на более четкие действия нового правительства относительно членства нашей страны в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-марафона.

"Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более четким относительно членства Украины в Европейском союзе и не боялся за это обратной реакции других государств", - сказал Зеленский.

Глава государства также прокомментировал отношения с Роберт Хабеком, министром экономики Германии, отметив, что имел с ним несколько встреч и добавил, что их видения совпадают.

"Верю в то, что он нам поможет. У нас хорошее понимание шагов, направленных на безопасность для Украины. Что касается канцлера, я близко с ним не знаком. Уверен, что у нас будут нормальные отношения", - добавил Зеленский.