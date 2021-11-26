UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский ожидает от нового канцлера Германии "четких действий" по членству Украины в ЕС

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский очертил свои ожидания относительно нового канцлера Германии. Он надеется, что Украина сможет рассчитывать на более четкие действия нового правительства относительно членства нашей страны в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-марафона.

"Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более четким относительно членства Украины в Европейском союзе и не боялся за это обратной реакции других государств", - сказал Зеленский.

Глава государства также прокомментировал отношения с Роберт Хабеком, министром экономики Германии, отметив, что имел с ним несколько встреч и добавил, что их видения совпадают.

"Верю в то, что он нам поможет. У нас хорошее понимание шагов, направленных на безопасность для Украины. Что касается канцлера, я близко с ним не знаком. Уверен, что у нас будут нормальные отношения", - добавил Зеленский.

Напомним, в Германии скоро появится новое правительство, которое возглавит социал-демократ Олаф Шольц.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что пока неясно, готов ли следующий канцлер Германии Олаф Шольц взять на себя главную роль в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нормандском формате.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаГермания